На Київщині піротехніки вивезли та знищили авіаційну ракету Р-27, яка не розірвалася
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Піротехніки Білої Церкви на Київщині вивезли та знищили на спеціальному підривному майданчику авіаційну ракету Р-27, яка не розірвалася. Про це УНН повідомляє з посиланням на ДСНС України.
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«На Київщині 19 березня групою піротехнічних робіт Аварійно-рятувальних загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України у Київській області м.Біла Церква було транспортовано та знищено на спеціальному підривному майданчику авіаційну ракету Р-27», - йдеться в повідомленні.
Доповнення
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