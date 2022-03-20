На Киевщине пиротехники вывезли и уничтожили авиационную ракету Р-27, которая не разорвалась
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Пиротехники Белой Церкви на Киевщине вывезли и уничтожили на специальной подрывной площадке авиационную ракету Р-27, которая не разорвалась. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГСЧС Украины.
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"На Киевщине 19 марта группой пиротехнических работ аварийно-спасательных отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Киевской области г. Белая Церковь была транспортирована и уничтожена на специальной подрывной площадке авиационная ракета Р-27", - говорится в сообщении.
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