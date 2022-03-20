На Киевщине пиротехники вывезли и уничтожили авиационную ракету Р-27, которая не разорвалась

КИЕВ. 20 марта. УНН. Пиротехники Белой Церкви на Киевщине вывезли и уничтожили на специальной подрывной площадке авиационную ракету Р-27, которая не разорвалась. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГСЧС Украины.