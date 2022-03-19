Українські військові збили “Точку-У” біля Попасної
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Українські захисники збили з переносного зенітного ракетного комплексу “Стінгер” “ТОЧКУ-У” біля міста Попасна (Луганська область). Про це інформує голова Луганської ОДА Сергій Гайдай, пише УНН.
Цитата
“Наші воїни біля Попасної збили з ПЗРК “ТОЧКУ-У”. Виявляється, ракета досить легко збивається за допомогою ПЗРК “Стінгер”, - йдеться в повідомленні.
Додамо
У Генштабі ЗСУ повідомляють, що з початку війни російські окупанти випустили по Україні 459 ракет та здійснили 1,4 тис. авіанальотів.