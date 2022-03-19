Українські військові збили “Точку-У” біля Попасної

Цитата

“Наші воїни біля Попасної збили з ПЗРК “ТОЧКУ-У”. Виявляється, ракета досить легко збивається за допомогою ПЗРК “Стінгер”, - йдеться в повідомленні.

Додамо

У Генштабі ЗСУ повідомляють, що з початку війни російські окупанти випустили по Україні 459 ракет та здійснили 1,4 тис. авіанальотів.