Украинские военные сбили "Точку-У" возле Попасной
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Украинские защитники сбили с переносного зенитного ракетного комплекса "Стингер" "Точку-У" возле города Попасная (Луганская область). Об этом информирует председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай, пишет УНН.
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“Наши воины возле Попасной сбили с ПЗРК ”Точку-У". Оказывается, ракета достаточно легко сбивается с помощью ПЗРК “Стингер”, - говорится в сообщении.
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В Генштабе ВСУ сообщают, что с начала войны российские оккупанты выпустили по Украине 459 ракет и совершили 1,4 тыс. авианалетов.