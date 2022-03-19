Украинские военные сбили "Точку-У" возле Попасной

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“Наши воины возле Попасной сбили с ПЗРК ”Точку-У". Оказывается, ракета достаточно легко сбивается с помощью ПЗРК “Стингер”, - говорится в сообщении.

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В Генштабе ВСУ сообщают, что с начала войны российские оккупанты выпустили по Украине 459 ракет и совершили 1,4 тыс. авианалетов.