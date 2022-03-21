Українські військові показали, як знищили російську БМП зі "Стугни"
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Бійці 128-ї бригади знищили російську бойову машину піхоти (БМП) за допомогою українського протитанкового ракетного комплексу (ПТРК) "Стугна". Про це у Facebook повідомила 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада - Закарпатський легіон, інформує УНН.
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"Військові 128 окремої гірсько-штурмової бригади ефективно використовують не тільки закордонні, але й вітчизняні протитанкові комплекси.
Надаємо відео знищення російської бойової машини піхоти з протитанкового ракетного комплексу українського виробництва "Стугна-П". У результаті вогневого ураження БМП знищена", — ідеться у повідомленні.
Деталі
ПТРК "Стугна-П" розробило київське конструкторське бюро "Луч". Калібр ракети 130 мм, максимальна дальність вогню – 5000 м. Комплекс є напівавтоматичним із лазерною системою наведення. Оператор може керувати "Стугною" на відстані з укриття.
Після знищення БМП бійці покинули вогневу позиці.
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