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Украинские военные "перемололи" треть войска противника - Арестович

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 марта. УНН. Российские оккупанты завели в Украину более 90 батальонных тактических групп, треть из них уничтожена и потеряла боеспособность. Об этом заявил на брифинге советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович, пишет УНН.

Цитата

“По данным нашего командования, свыше 90 батальонных тактических групп противник применил на территории Украины начиная с 24 февраля, с дня начала агрессии. Более 30 уничтожено или выведено из строя, потеряли боеспособность. То есть мы перемололи треть войска противника”, - рассказал Арестович.

Детали

По его словам, рашисти пытаются провести так называемую мобилизацию среди населения временно оккупированных территорий, так называемых “ЛНР” и “ДНР”, в оккупированном Крыму, на Кавказе и в России.

“Он пытается создать группировки 10-15, до 20 тыс. лиц и за пару недель бросить их снова на фронт, пытаясь переломить ситуацию”, - сказал Арестович.

Он добавил, что эти силы не боеспособны.

Дополнения

Русские оккупанты, понеся потери на Полесском, Северском, Южнобугском направлениях, остановлены на ранее достигнутых рубежах.

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