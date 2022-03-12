Украинские военные "перемололи" треть войска противника - Арестович
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Российские оккупанты завели в Украину более 90 батальонных тактических групп, треть из них уничтожена и потеряла боеспособность. Об этом заявил на брифинге советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович, пишет УНН.
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“По данным нашего командования, свыше 90 батальонных тактических групп противник применил на территории Украины начиная с 24 февраля, с дня начала агрессии. Более 30 уничтожено или выведено из строя, потеряли боеспособность. То есть мы перемололи треть войска противника”, - рассказал Арестович.
Детали
По его словам, рашисти пытаются провести так называемую мобилизацию среди населения временно оккупированных территорий, так называемых “ЛНР” и “ДНР”, в оккупированном Крыму, на Кавказе и в России.
“Он пытается создать группировки 10-15, до 20 тыс. лиц и за пару недель бросить их снова на фронт, пытаясь переломить ситуацию”, - сказал Арестович.
Он добавил, что эти силы не боеспособны.
Дополнения
Русские оккупанты, понеся потери на Полесском, Северском, Южнобугском направлениях, остановлены на ранее достигнутых рубежах.