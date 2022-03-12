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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів
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07:07 • 3402 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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Українські військові "перемололи" третину війська противника - Арестович

Українські військові "перемололи" третину війська противника - Арестович

Київ • УНН

 • 122800 перегляди

КИЇВ. 12 березня. УНН. Російські окупанти завели в Україну понад 90 батальйонних тактичних груп, третина з них знищена та втратила боєздатність. Про це заявив на брифінгу радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович, пише УНН.

Цитата

“За даними нашого командування понад 90 батальйонних тактичних груп противник застосував на території України починаючи з 24 лютого, з дня початку агресії. Понад 30 знищено або виведено з ладу, втратили боєздатність. Тобто ми перемололи третину війська противника”, - розповів Арестович.

Деталі

За його словами, рашисти намагаються провести так звану мобілізацію серед населення тимчасово окупованих територій, так званих “ЛНР” та “ДНР”, в окупованому Криму, на Кавказі та у Росії.

“Він намагається створити угрупування 10-15, до 20 тис. Осіб й за пару тижнів кинути їх знову на фронт, намагаючись переломити ситуацію”, - сказав Арестович.

Він додав, що ці сили не боєздатні.

Доповнення

Російські окупанти, зазнавши втрат на Поліському, Сіверському, Південнобузькому напрямках, зупинені на раніше досягнутих рубежах.

Українські Національні Новини

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