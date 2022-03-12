Українські військові "перемололи" третину війська противника - Арестович
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Російські окупанти завели в Україну понад 90 батальйонних тактичних груп, третина з них знищена та втратила боєздатність. Про це заявив на брифінгу радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович, пише УНН.
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“За даними нашого командування понад 90 батальйонних тактичних груп противник застосував на території України починаючи з 24 лютого, з дня початку агресії. Понад 30 знищено або виведено з ладу, втратили боєздатність. Тобто ми перемололи третину війська противника”, - розповів Арестович.
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За його словами, рашисти намагаються провести так звану мобілізацію серед населення тимчасово окупованих територій, так званих “ЛНР” та “ДНР”, в окупованому Криму, на Кавказі та у Росії.
“Він намагається створити угрупування 10-15, до 20 тис. Осіб й за пару тижнів кинути їх знову на фронт, намагаючись переломити ситуацію”, - сказав Арестович.
Він додав, що ці сили не боєздатні.
Доповнення
Російські окупанти, зазнавши втрат на Поліському, Сіверському, Південнобузькому напрямках, зупинені на раніше досягнутих рубежах.