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Окупанти зупинені на раніше досягнутих рубежах - Генштаб ЗСУ

Окупанти зупинені на раніше досягнутих рубежах - Генштаб ЗСУ

Київ • УНН

 • 98698 перегляди

КИЇВ. 12 березня. УНН. Російські окупанти, зазнавши втрат на Поліському, Сіверському, Південнобузькому напрямках, зупинені на раніше досягнутих рубежах. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, пише УНН.

Цитата

"Противник продовжує наступальну операцію проти України. Зазнавши втрат на Поліському, Сіверському, Південнобузькому напрямках, зупинений на раніше досягнутих рубежах, здійснює перегрупування військ, відновлює боєздатність підрозділів, поповнює запаси. Не досягнувши поставлених цілей, продовжує наносити ракетно-бомбові удари по об’єктах критичної інфраструктури", - повідомили у Генштабі ЗСУ.

Деталі

За даними Генштабу, станом на 12 годину ситуація по напрямках вигладає так:

  • На Волинському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Військовим керівництвом Республіки Білорусь здійснюються заходи щодо посилення охорони кордону з Україною. Зберігається ймовірність безпосередньої участі збройних сил Республіки Білорусь у бойових діях проти України на боці Росії.
  • На Поліському напрямку активних дій з боку противника не зафіксовано. Після значних втрат російські окупанти проводять заходи з відновлення боєздатності та здійснюють перегрупування військ.
  • На Сіверському напрямку противник здійснює інженерне обладнання позицій у районах Михайло-Коцюбинське, Левковичі, Жукотки, Городня (Чернігівська область).
  • На Слобожанському напрямку при спробі відновлення наступальних дій окупанти успіху не досягли.
  • Противник закріпився в північній частині міста Ізюм, не полишає спроб щодо його захоплення.
  • На Донецькому та Таврійському напрямах основні зусилля окупантів зосереджені на захопленні міст Маріуполь та Сєвєродонецьк. Противник захопив східні околиці Маріуполя.
  • Після невдалого штурму населеного пункту Рубіжне окупанти відступили до н.п. Капитолівка.
  • На Волноваському напрямку ворог намагається розвинути наступ на напрямку н.п. Красна Поляна. Здійснив спробу просування в напрямку н.п. Ольгинка.
  • За наявними даними, підрозділи окупантів, які здійснювали наступ у Донецькому операційному районі, зустріли потужний опір Збройних Сил України та втратили наступальні спроможності.
  • На Південнобузькому напрямку противник не полишає спроб відновлення наступальних дій з метою оточення Миколаєва.
  • З метою підтримки наступу, загарбники намагалися розгорнути підрозділи ракетних військ і артилерії та протиповітряної оборони. Успіху не мали. Противник відступив у район н.п. Милове, здійснює інженерне обладнання зайнятих позицій та підтягує резерви.

Доповнення

Окупанти втратили понад 12 тис. військових та близько 60 літаків, повідомили у Генштабі ЗСУ.

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