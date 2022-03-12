Оккупанты остановлены на ранее достигнутых рубежах - Генштаб ВСУ

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"Противник продолжает наступательную операцию против Украины. Понеся потери на Полесском, Северском, Южнобугском направлениях, остановлен на ранее достигнутых рубежах, осуществляет перегруппировку войск, восстанавливает боеспособность подразделений, пополняет запасы. Не достигнув поставленных целей, продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам критической инфраструктуры", - сообщили в Генштабе ВСУ.

Детали

По данным Генштаба, по состоянию на 12 час ситуация по направлениям выглядит так:



На Волынском направлении враг наступательных действий не проводил. Военным руководством Республики Беларусь осуществляются меры по усилению охраны границы с Украиной. Сохраняется вероятность непосредственного участия Вооруженных сил Республики Беларусь в боевых действиях против Украины на стороне России.

направлении враг наступательных действий не проводил. Военным руководством Республики Беларусь осуществляются меры по усилению охраны границы с Украиной. Сохраняется вероятность непосредственного участия Вооруженных сил Республики Беларусь в боевых действиях против Украины на стороне России.

На Полесском направлении активных действий со стороны противника не зафиксировано. После значительных потерь российские оккупанты проводят мероприятия по восстановлению боеспособности и осуществляют перегруппировку войск.

направлении активных действий со стороны противника не зафиксировано. После значительных потерь российские оккупанты проводят мероприятия по восстановлению боеспособности и осуществляют перегруппировку войск.

На Сиверском направлении противник осуществляет инженерное оборудование позиций в районах Михайло-Коцюбинское, Левковичи, Жукотки, Городня (Черниговская область).

направлении противник осуществляет инженерное оборудование позиций в районах Михайло-Коцюбинское, Левковичи, Жукотки, Городня (Черниговская область).

На Слобожанском направлении при попытке возобновления наступательных действий оккупанты успеха не достигли.

направлении при попытке возобновления наступательных действий оккупанты успеха не достигли.

Противник закрепился в северной части города Изюм , не оставляя попыток по его захвату.

, не оставляя попыток по его захвату.

На Донецком и Таврическом направлениях основные усилия оккупантов сосредоточены на захвате городов Мариуполь и Северодонецк. Противник захватил восточные окраины Мариуполя .

и направлениях основные усилия оккупантов сосредоточены на захвате городов Мариуполь и Северодонецк. Противник захватил восточные окраины .

После неудачного штурма населенного пункта Рубежное оккупанты отступили к н.п. Капитоловка.

оккупанты отступили к н.п. Капитоловка.

На Волновахском направлении враг пытается развить наступление на направлении н.п. Красная Поляна. Предпринял попытку продвижения в направлении н.п. Ольгинка.

направлении враг пытается развить наступление на направлении н.п. Красная Поляна. Предпринял попытку продвижения в направлении н.п. Ольгинка.

По имеющимся данным, подразделения оккупантов, которые осуществляли наступление в Донецком операционном районе, встретили мощное сопротивление Вооруженных Сил Украины и утратили наступательные возможности.



На Южнобугском направлении противник не оставляет попыток возобновления наступательных действий с целью окружения Николаева.

направлении противник не оставляет попыток возобновления наступательных действий с целью окружения Николаева.

С целью поддержки наступления, захватчики пытались развернуть подразделения ракетных войск и артиллерии и противовоздушной обороны. Успеха не имели. Противник отступил в район н.п. Милово, осуществляет инженерное оборудование занятых позиций и подтягивает резервы.



Дополнение

Оккупанты потеряли более 12 тыс. военных и около 60 самолетов, сообщили в Генштабе ВСУ.