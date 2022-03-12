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Окупанти втратили понад 12 тис. військових та близько 60 літаків - Генштаб ЗСУ

Окупанти втратили понад 12 тис. військових та близько 60 літаків - Генштаб ЗСУ

Київ • УНН

 • 116666 перегляди

КИЇВ. 12 березня. УНН. Від початку війни, яку розпочала РФ в Україні, кількість втрат противника становить понад 12 тисяч осіб. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Генерального штабу ЗСУ.

Деталі

Повідомляється, що загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 12 березня орієнтовно становлять:

• особового складу — понад 12 000 осіб,
• танків ‒ 362 од.,
• бойових броньованих машин ‒ 1205 од.,
• артилерійських систем – 135 од.,
• РСЗВ - 62 од.,
• засоби ППО - 33 од.,
• літаків – 58 од.,
• гелікоптерів – 83 од.,
• автомобільної техніки - 585 од.,
• кораблі/катери - 3 од.,
• цистерн з ПММ - 60,
• БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Доповнення

З початку вторгнення РФ в Україну вже 31 батальйонно-тактична група окупантів втратила боєздатність.

Українські Національні Новини

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