Окупанти втратили понад 12 тис. військових та близько 60 літаків - Генштаб ЗСУ

Деталі

Повідомляється, що загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 12 березня орієнтовно становлять:

• особового складу — понад 12 000 осіб,

• танків ‒ 362 од.,

• бойових броньованих машин ‒ 1205 од.,

• артилерійських систем – 135 од.,

• РСЗВ - 62 од.,

• засоби ППО - 33 од.,

• літаків – 58 од.,

• гелікоптерів – 83 од.,

• автомобільної техніки - 585 од.,

• кораблі/катери - 3 од.,

• цистерн з ПММ - 60,

• БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Доповнення

З початку вторгнення РФ в Україну вже 31 батальйонно-тактична група окупантів втратила боєздатність.