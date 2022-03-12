Генштаб ЗСУ: вже 31 батальйонно-тактична група окупантів втратила боєздатність
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. З початку вторгнення РФ в Україну вже 31 батальйонно-тактична група окупантів втратила боєздатність. Про це повідомляє УНН із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
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12 березня розпочалась 17 доба протистояння українців російському воєнному вторгненню.
Сили оборони України дають гідну відсіч та стримують наступальну операцію збройних сил РФ на всіх напрямках.
У Поліському, Сіверському, Південнобузькому операційних районах ворог має великі втрати у живій силі та техніці, він намагається закріпитись на раніше захоплених рубежах.
На Донецькому напрямку під час спроб просунутися вперед окупанти отримали гідну відсіч від українських військових, їх було зупинено на окремих напрямах, на решті - ворог суттєво зменшив темпи просування.
Від початку бойових дій 31 батальйонно-тактична група противника, яка діяла на території України, втратила боєздатність.
За результатами бойових дій, більшість підрозділів збройних сил Російської Федерації, які мали безпосередній вогневий контакт з підрозділами Збройних сил України деморалізовано, морально-психологічний стан особового складу продовжує знижуватися, фіксуються випадки здачі в полон окремими групами.
Протягом останніх трьох діб фыксують рух малих груп дезертирів противника у напрямку державного кордону.
"Ворог відчуває велику проблему з комплектування резерву. Збройні Сили України у злагодженій взаємодії з іншими складовими сектору безпеки і оборони держави та силами національного спротиву стримують масований наступ окупаційних військ", — написали у штабі.
Нагадаємо
Російські окупанти не можуть відновити шляхи логістичного забезпечення своїх підрозділів.