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Окупантам не вдається відновити шляхи забезпечення своїх підрозділів – Генштаб ЗСУ

Окупантам не вдається відновити шляхи забезпечення своїх підрозділів – Генштаб ЗСУ

Київ • УНН

 • 124894 перегляди

КИЇВ. 12 березня. УНН. Російські окупанти не можуть відновити шляхи логістичного забезпечення своїх підрозділів. Про це повідомляє УНН із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Деталі

Минула 16 доба протистояння українського народу російському воєнному вторгненню.

11 березня російські військові бомбардували прикордонні населені пункти Копани, Бухличи та Верхній Теребежів на території Білорусі. Внаслідок бомбових ударів на білоруській території ніхто не постраждав. Підступну провокацію здійснили з метою втягування збройних сил Республіки Білорусь у військову операцію проти України на боці Росії.

На Поліському напрямку наступальних дій з боку окупантів не зафіксовано. Ворог продовжує утримувати рубіж в районі населених пунктів Поліське, Кухарі, Бородянка, Андріївка, Мотижин, Гореничі, Буча, Демидів. 

На Сіверському напрямку ворог намагається проводити наступальну операцію у смузі на напрямках Зазимья та Вишеньки, на окремих ділянках має частковий успіх.

З метою блокування Чернігова із південно-західного напрямку окупанти намагаються зайняти Михайло-Коцюбинське та Шестовицю.

На Слобожанському напрямку ворог зосередив сили в районах Сєверодонецька, Сватове, Купянська, Великої Писарівки, Московського Бобряка, Лебедина. Активних наступальних дій окупанти не проводять, переміщують резерви до Сум.

На Донецькому та Таврійському напрямках противник основні зусилля зосередив на захопленні Маріуполя та Сєвєродонецька.

На Південнобузькому напрямку ворог утримує раніше захоплений рубіж.

Окремі підрозділи противника закріпились в районах населених пунктів Степове, Щербаки та продовжують виконання завдань в районі Гуляй Поле.

Стратегічні бомбардувальники Ту-95МС ПКС РФ застосували крилаті ракети повітряного базування по об’єктах у містах Луцьк, Дніпро, Івано-Франківськ. До ракетного удару залучили не менше ніж шість літаків Ту-95МС, які випустили щонайменше 10 крилатих ракет.

Цитата

"Ворог безуспішно намагається відновити шляхи логістичного забезпечення своїх підрозділів. На тимчасово захоплених територіях проходять антиросійські мітинги. Збройні Сили України у взаємодії з іншими складовим сил оборони дають гідну відсіч, завдаючи російським загарбникам втрат у живій силі та військовій техніці, чим суттєво знижують їх волю до подальшого протистояння", — написали у штабі.

Нагадаємо

Загальні бойові втрати РФ внаслідок вторгнення в Україну в особовому складі орієнтовно становлять понад 12 тисяч осіб.

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