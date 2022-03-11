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Оккупанты за сутки потеряли еще 266 военных и более тысячи бронированных машин - Генштаб ВСУ

Киев • УНН

 • 227163 просмотра

КИЕВ. 11 марта. УНН. За минувшие сутки оккупанты потеряли 266 военных. С начала войны количество потерь противника составляет более 12 тысяч человек, сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02 по 11.03, по данным Генштаба ВСУ, ориентировочно составляют:

  • Личного состава - свыше 12 000 человек,
  • Танков ‒ 353 ед,
  • Боевых бронированных машин ‒ 1165 ед,
  • Артиллерийских систем - 125 ед,
  • РСЗО - 58 ед,
  • Средства ПВО - 31 ед,
  • Самолетов - 57 ед,
  • Вертолетов - 83 ед,
  • Автомобильной техники - 558 ед,
  • Корабли/катера - 3 ед,
  • Цистерн с ГСМ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 7.

Потери противника за сутки:

  • Личного состава - 266,
  • Танков ‒ 18 ед,
  • ББМ ‒ 60 ед,
  • Артиллерийских систем - 2 ед,
  • РСЗО - 2 ед,
  • Средства ПВО - 2 ед,
  • Самолетов - 0 ед,
  • Вертолетов - 0 ед,
  • Автомобильной техники - 32 ед.

Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Дополнение

По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты активно задействуют пропаганду на временно захваченных территориях. В Херсонской области создают свои комендатуры для поддержания “порядка” во временно занятых населенных пунктах. В Черниговской области враг несет существенные потери. При острой необходимости в пополнении подразделений, в Ростовской области РФ, оккупационные войска даже готовы брать в свои ряды заключенных.

Украинские Национальные Новости

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