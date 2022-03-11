Оккупанты за сутки потеряли еще 266 военных и более тысячи бронированных машин - Генштаб ВСУ

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02 по 11.03, по данным Генштаба ВСУ, ориентировочно составляют:



Личного состава - свыше 12 000 человек,



Танков ‒ 353 ед,



Боевых бронированных машин ‒ 1165 ед,



Артиллерийских систем - 125 ед,



РСЗО - 58 ед,



Средства ПВО - 31 ед,



Самолетов - 57 ед,



Вертолетов - 83 ед,



Автомобильной техники - 558 ед,



Корабли/катера - 3 ед,



Цистерн с ГСМ - 60,



БПЛА оперативно-тактического уровня - 7.



Потери противника за сутки:



Личного состава - 266,



Танков ‒ 18 ед,



ББМ ‒ 60 ед,



Артиллерийских систем - 2 ед,



РСЗО - 2 ед,



Средства ПВО - 2 ед,



Самолетов - 0 ед,



Вертолетов - 0 ед,



Автомобильной техники - 32 ед.



Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Дополнение

По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты активно задействуют пропаганду на временно захваченных территориях. В Херсонской области создают свои комендатуры для поддержания “порядка” во временно занятых населенных пунктах. В Черниговской области враг несет существенные потери. При острой необходимости в пополнении подразделений, в Ростовской области РФ, оккупационные войска даже готовы брать в свои ряды заключенных.