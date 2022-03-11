16-й день російського вторгнення в Україну: актуальна інформація

КИЇВ. 11 березня. УНН. Російські окупанти активно задіюють пропаганду на тимчасово захоплених територіях. На Херсонщині створюють свої комендатури для підтримання “порядку” у тимчасово зайнятих населених пунктах. На Чернігівщині ворог несе суттєві втрати. За гострої необхідності у поповненні підрозділів, у Ростовській області РФ, окупаційні війська навіть готові брати у свої лави ув’язнених. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.