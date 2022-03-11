В Івано-Франківську окупанти завдали авіаудару по аеропорту, під час атаки не спрацювала сирена
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Мер Івано-Франківська підтвердив, що у місті були вибухи. Він закликає не поширювати фото та відео вибухів. Про це Руслан Марцінків повідомив у Facebook, пише УНН.
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"Нажаль система тривоги яка є у ЗСУ не спрацювала. Відбуваються вибухи у нашому аеропорту. Прохання усіх мешканців не поширювати фото і відео вибухів... Будемо виясняти, чому не спрацювала система тривоги у чому є проблема", - повідомив Руслан Марцінків.
Деталі
Мер міста закликав мешканців Опришівців, Крихівців та навколо аеропорту покинути місцевість. У цьому районі тимчасово обмежать рух транспорту.
"Жителі мікрорайону Опришевці, Крихівці, прошу звертаю увагу, я кілька днів тому повідомляв, що такі сигнали були нашої розвідки. На жаль це відбувається зараз. Все таки по можливості покинути навколо аеропорта. Тому зараз хто максимально може, перейдіть в укриття, хто може відійдіть від вікон, відповідно реагуйте на ті речі..." - додав мер міста.
На місці працюють надзвичайники.
Нагадаємо
Цього ж ранку вибухи сталися у Дніпрі та Луцьку, під час якого загинула людина.