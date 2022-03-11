В Ивано-Франковске окупанты нанесли авиаудар по аэропорту, во время атаки не сработала сирена

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"К сожалению система тревоги которая есть в ВСУ не сработала. Происходят взрывы в нашем аэропорту. Просьба всех жителей не распространять фото и видео взрывов. Будем выяснять, почему не сработала система тревоги в чем есть проблема", - сообщил Руслан Марцинкив.

Детали

Мэр города призвал жителей Опришівців, Набережної и вокруг аэропорта покинуть местность. В этом районе временно ограничат движение транспорта.

"Жители микрорайона Опришевці, Криховцы, прошу обращаю внимание, я несколько дней назад сообщал, что такие сигналы были нашей разведки. К сожалению это происходит сейчас. Все таки по возможности покинуть вокруг аэропорта. Поэтому сейчас кто максимально может, перейдите в укрытие, кто может отойдите от окон, соответственно реагируйте на те вещи", - добавил мэр города.

На месте работают чрезвычайники.

Напомним

Этого же утра взрывы произошли в Днепре и Луцке, во время которого погиб человек.