В Ивано-Франковске окупанты нанесли авиаудар по аэропорту, во время атаки не сработала сирена
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Мэр Ивано-Франковска подтвердил, что в городе были взрывы. Он призывает не распространять фото и видео взрывов. Об этом Руслан Марцинкив сообщил в Facebook, пишет УНН.
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"К сожалению система тревоги которая есть в ВСУ не сработала. Происходят взрывы в нашем аэропорту. Просьба всех жителей не распространять фото и видео взрывов. Будем выяснять, почему не сработала система тревоги в чем есть проблема", - сообщил Руслан Марцинкив.
Детали
Мэр города призвал жителей Опришівців, Набережної и вокруг аэропорта покинуть местность. В этом районе временно ограничат движение транспорта.
"Жители микрорайона Опришевці, Криховцы, прошу обращаю внимание, я несколько дней назад сообщал, что такие сигналы были нашей разведки. К сожалению это происходит сейчас. Все таки по возможности покинуть вокруг аэропорта. Поэтому сейчас кто максимально может, перейдите в укрытие, кто может отойдите от окон, соответственно реагируйте на те вещи", - добавил мэр города.
На месте работают чрезвычайники.
Напомним
Этого же утра взрывы произошли в Днепре и Луцке, во время которого погиб человек.