У Луцьку з самого ранку пролунали вибухи
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Сьогодні, вперше за довгий час тиші у Луцьку знову не спокійно, пролунав вибух. Про це повідомляє кореспондент УНН.
Деталі
В одному із житлових кварталів Луцька близько 5-тої ранку пролунали вибухи. За інформацією очевидців, дим іде зі сторони аеродрому. Згодом, про це повідомив місцевий голова Ігор Поліщук.
Інформація щодо постраждалих уточнюється.
У цей же час у Львові вперше за останніх декілька днів пролунала сирена.
Нагадаємо
У місті Володимир Волинської області зафіксували вибухи. Було здійснено ракетний обстріл складів військової частини.