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19:03 • 63908 просмотра

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В Луцке с самого утра прогремели взрывы

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 марта. УНН. Сегодня, впервые за долгое время тишины в Луцке снова не спокойно, раздался взрыв. Об этом сообщает корреспондент УНН.

Детали

В одном из жилых кварталов Луцка около 5-ти утра прогремели взрывы. По информации очевидцев, дым идет со стороны аэродрома. Впоследствии, об этом сообщил местный председатель Игорь Полищук.

Информация о пострадавших уточняется.

В это же время во Львове впервые за последние несколько дней прозвучала сирена.

Напомним

В городе Владимир Волынской области зафиксировали взрывы. Был осуществлен ракетный обстрел складов воинской части.

Украинские Национальные Новости

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