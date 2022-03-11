В Луцке с самого утра прогремели взрывы

Детали

В одном из жилых кварталов Луцка около 5-ти утра прогремели взрывы. По информации очевидцев, дым идет со стороны аэродрома. Впоследствии, об этом сообщил местный председатель Игорь Полищук.

Информация о пострадавших уточняется.

В это же время во Львове впервые за последние несколько дней прозвучала сирена.

Напомним

В городе Владимир Волынской области зафиксировали взрывы. Был осуществлен ракетный обстрел складов воинской части.