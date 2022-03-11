В Луцке с самого утра прогремели взрывы
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Сегодня, впервые за долгое время тишины в Луцке снова не спокойно, раздался взрыв. Об этом сообщает корреспондент УНН.
Детали
В одном из жилых кварталов Луцка около 5-ти утра прогремели взрывы. По информации очевидцев, дым идет со стороны аэродрома. Впоследствии, об этом сообщил местный председатель Игорь Полищук.
Информация о пострадавших уточняется.
В это же время во Львове впервые за последние несколько дней прозвучала сирена.
Напомним
В городе Владимир Волынской области зафиксировали взрывы. Был осуществлен ракетный обстрел складов воинской части.