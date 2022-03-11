У Дніпрі вперше за час війни чули авіаудари, є загиблі
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Вперше за час війни на місто Дніпро влучили авіабомби. На місці попадання - вогонь. Про це повідомляє ДСНС України, пише УНН.
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"11 березня близько 06:10 у Новокодатському районі м. Дніпро сталося три авіаудари по місту, а саме: потрапляння поблизу дитячого садку і багатоквартирного житлового будинку та влучання двоповерхову взуттєву фабрику з послідуючим горінням.
Попередньо 1 особа загинула. Від ДСНС залучено 20 осіб та 4 од. техніки", - йдеться у повідомленні ДСНС України.
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Приблизно в такий же час 4 вибухи були у Луцьку. За інформацією очевидців, дим іде зі сторони аеродрому. Згодом, про це повідомив місцевий голова Ігор Поліщук.
Інформація щодо постраждалих уточнюється.