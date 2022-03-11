В Днепре впервые за время войны слышали авиаудары, есть погибшие

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"11 Марта около 06:10 в Новокодатському районе г. Днепр произошло три авиаудара по городу, а именно: попадание вблизи детского сада и многоквартирного жилого дома и попадание двухэтажное обувную фабрику с последующим горением.

Предварительно 1 человек погиб. От ГСЧС привлечено 20 человек и 4 ед. техники", - говорится в сообщении ГСЧС Украины.

Напомним

Примерно в такое же время 4 взрывы были в Луцке. По информации очевидцев, дым идет со стороны аэродрома. Впоследствии, об этом сообщил местный председатель Игорь Полищук.

Информация о пострадавших уточняется.