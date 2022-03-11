16-й день российского вторжения в Украину: актуальная информация

КИЕВ. 11 марта. УНН. Российские оккупанты активно задействуют пропаганду на временно захваченных территориях. В Херсонской области создают свои комендатуры для поддержания “порядка” во временно занятых населенных пунктах. В Черниговской области враг несет существенные потери. При острой необходимости в пополнении подразделений, в Ростовской области РФ, оккупационные войска даже готовы брать в свои ряды заключенных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишетУНН.