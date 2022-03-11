16-й день российского вторжения в Украину: актуальная информация
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Российские оккупанты активно задействуют пропаганду на временно захваченных территориях. В Херсонской области создают свои комендатуры для поддержания “порядка” во временно занятых населенных пунктах. В Черниговской области враг несет существенные потери. При острой необходимости в пополнении подразделений, в Ростовской области РФ, оккупационные войска даже готовы брать в свои ряды заключенных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишетУНН.
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"Начато шестнадцатые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. Силы обороны Украины дают достойный отпор и сдерживают наступательную операцию вооруженных сил РФ на всех направлениях. Существенных изменений в положении наших войск и войск противника в течение последних шести часов не произошло", - указали в Генштабе ВСУ.
Детали
"Относительно действий противника. На временно захваченных территориях начинает активно работать агрессивная российская пропаганда. Распространяя пророссийские месседжи, оккупанты пытаются договориться с местным населением", - добавили в Генштабе.
Как отмечается, на территории Херсонской области враг делает попытки ввести административно-полицейский режим, создает систему комендатур для поддержания “порядка” во временно занятых населенных пунктах.
"Во время столкновений с подразделениями Вооруженных Сил Украины, которые продолжаются на территории Черниговской области, захватчики продолжают нести существенные потери. В их результате личный состав оккупационных войск на этом направлении деморализован и сдается в плен", - сообщили в Генштабе.
В отдельных населенных пунктах противник, в нарушение норм Международного гуманитарного права, как указано, совершает грабежи, взятие в заложники и казни гражданского населения.
"При острой необходимости в пополнении подразделений ВС РФ и других незаконно созданных террористических вооруженных группировок, в Ростовской области, в исправительных колониях продолжается работа среди заключенных с предложением присоединиться к оккупационным войскам в обмен на амнистию. В состав вооруженных сил РФ готовы брать всех, даже и тех кто не имеет опыта военной службы", - отметили в Генштабе ВСУ.
Дополнение
Оккупанты утром 11 марта нанесли удары по Луцку, Днепру, Ивано-Франковску.
На аэродроме, что вблизи Луцка, прозвучали взрывы. По предварительной информации, жертв нет.
В Ивано-Франковске оккупанты нанесли авиаудар по аэропорту, во время атаки не сработала сирена.
В Днепре, по предварительным данным, один погибший.