Голова Волинської ОДА: від вибухів у Луцьку ніхто не постраждав
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Голова Волинської ОДА (ОВА) Юрій Погуляйко у своєму Telegram повідомив, що під час бомбардуванная у Луцьку постраждалих та загиблих немає. Про це повідомляє УНН.
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"Вранці о 05.45 год. 11 березня 2022 року, на аеродромі, що поблизу Луцька, прозвучали вибухи. За попередньою інформацією жертв немає", - повідомив Голова Волинської ОДА (ОВА).
Наразі ліквідовується пожежа. Усі обставини встановлюються. На місці працюють відповідні служби.
Нагадаємо
Через вибухи в Луцьку тимчасово було припинено роботу двох котелень.