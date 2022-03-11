Голова Волинської ОДА: від вибухів у Луцьку ніхто не постраждав

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"Вранці о 05.45 год. 11 березня 2022 року, на аеродромі, що поблизу Луцька, прозвучали вибухи. За попередньою інформацією жертв немає", - повідомив Голова Волинської ОДА (ОВА).

Наразі ліквідовується пожежа. Усі обставини встановлюються. На місці працюють відповідні служби.

Нагадаємо

Через вибухи в Луцьку тимчасово було припинено роботу двох котелень.