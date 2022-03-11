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19:03 • 46041 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Председатель Волынской ОГА: от взрывов в Луцке никто не пострадал

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 марта. УНН. Председатель Волынской ОГА (ОВА) Юрий Погуляйко в своем Telegram сообщил, что во время бомбардировки в Луцке пострадавших и погибших нет. Об этом сообщает УНН.

Цитата

"Утром в05.45час. 11 Марта 2022 года, на аэродроме, что вблизи Луцка, прозвучали взрывы. По предварительной информации жертв нет", - сообщил председатель Волынской ОГА (ОВА).

Сейчас ликвидируется пожар. Все обстоятельства устанавливаются. На месте работают соответствующие службы.

Напомним

Из-за взрывов в Луцке временно была прекращена работа двух котельных.

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