Председатель Волынской ОГА: от взрывов в Луцке никто не пострадал
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Председатель Волынской ОГА (ОВА) Юрий Погуляйко в своем Telegram сообщил, что во время бомбардировки в Луцке пострадавших и погибших нет. Об этом сообщает УНН.
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"Утром в05.45час. 11 Марта 2022 года, на аэродроме, что вблизи Луцка, прозвучали взрывы. По предварительной информации жертв нет", - сообщил председатель Волынской ОГА (ОВА).
Сейчас ликвидируется пожар. Все обстоятельства устанавливаются. На месте работают соответствующие службы.
Напомним
Из-за взрывов в Луцке временно была прекращена работа двух котельных.