Через вибухи в Луцьку тимчасово було припинено роботу двох котелень

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"У зв‘язку з вибухами в Луцьку тимчасово було припинено роботу двох котелень на вул. Карбишева і вул. Арцеулова.

Відновлення роботи котелень - після стабілізації ситуації.", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

В одному із житлових кварталів Луцька близько 5-тої ранку пролунали вибухи. За інформацією очевидців, дим іде зі сторони аеродрому. Згодом, про це повідомив місцевий голова Ігор Поліщук.

Інформація щодо постраждалих уточнюється.