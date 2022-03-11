Через вибухи в Луцьку тимчасово було припинено роботу двох котелень
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. У зв‘язку з вибухами в Луцьку тимчасово було припинено роботу двох котелень, про це повідомили ДКП "Луцьктепло" на сторінці у Facebook, пише УНН.
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"У зв‘язку з вибухами в Луцьку тимчасово було припинено роботу двох котелень на вул. Карбишева і вул. Арцеулова.
Відновлення роботи котелень - після стабілізації ситуації.", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
В одному із житлових кварталів Луцька близько 5-тої ранку пролунали вибухи. За інформацією очевидців, дим іде зі сторони аеродрому. Згодом, про це повідомив місцевий голова Ігор Поліщук.
Інформація щодо постраждалих уточнюється.