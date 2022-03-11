Из-за взрывов в Луцке временно была прекращена работа двух котельных
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. В связи со взрывами в Луцке временно была прекращена работа двух котельных, об этом сообщили ДКП "Луцьктепло" на странице в Facebook, пишет УНН.
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"В связи со взрывами в Луцке временно была приостановлена работа двух котельных на ул. Карбышева и ул. Арцеулова.
Возобновление работы котельных - после стабилизации ситуации.",- Говорится в сообщении.
Напомним
В одном из жилых кварталов Луцка около 5-ти утра прогремели взрывы. По информации очевидцев, дым идет со стороны аэродрома. Впоследствии, об этом сообщил местный председатель Игорь Полищук.
Информация о пострадавших уточняется.