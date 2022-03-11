Окупанти за добу втратили ще 266 військових та понад тисячу броньованих машин - Генштаб ЗСУ

Деталі

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.03, за даними Генштабу ЗСУ, орієнтовно становлять:



особового складу - понад 12 000 осіб,



танків ‒ 353 од,



бойових броньованих машин ‒ 1165 од,



артилерійських систем – 125 од,



РСЗВ - 58 од,



засоби ППО - 31 од,



літаків – 57 од,



гелікоптерів – 83 од,



автомобільної техніки - 558 од,



кораблі/катери - 3 од,



цистерн з ПММ - 60,



БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7.



Втрати противника за добу:



особового складу - 266,



танків ‒ 18 од,



ББМ ‒ 60 од,



артилерійських систем – 2 од,



РСЗВ - 2 од,



засоби ППО - 2 од,



літаків – 0 од,



гелікоптерів – 0 од,



автомобільної техніки - 32 од.



Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Доповнення

За даними Генштабу ЗСУ, російські окупанти активно задіюють пропаганду на тимчасово захоплених територіях. На Херсонщині створюють свої комендатури для підтримання “порядку” у тимчасово зайнятих населених пунктах. На Чернігівщині ворог несе суттєві втрати. За гострої необхідності у поповненні підрозділів, у Ростовській області РФ, окупаційні війська навіть готові брати у свої лави ув’язнених.