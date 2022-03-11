Окупанти за добу втратили ще 266 військових та понад тисячу броньованих машин - Генштаб ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. За минулу добу окупанти втратили 266 військових. Від початку війни кількість втрат противника становить понад 12 тисяч осіб, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.03, за даними Генштабу ЗСУ, орієнтовно становлять:
-
- особового складу - понад 12 000 осіб,
-
- танків ‒ 353 од,
-
- бойових броньованих машин ‒ 1165 од,
-
- артилерійських систем – 125 од,
-
- РСЗВ - 58 од,
-
- засоби ППО - 31 од,
-
- літаків – 57 од,
-
- гелікоптерів – 83 од,
-
- автомобільної техніки - 558 од,
-
- кораблі/катери - 3 од,
-
- цистерн з ПММ - 60,
-
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7.
-
Втрати противника за добу:
-
- особового складу - 266,
-
- танків ‒ 18 од,
-
- ББМ ‒ 60 од,
-
- артилерійських систем – 2 од,
-
- РСЗВ - 2 од,
-
- засоби ППО - 2 од,
-
- літаків – 0 од,
-
- гелікоптерів – 0 од,
-
- автомобільної техніки - 32 од.
-
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Доповнення
За даними Генштабу ЗСУ, російські окупанти активно задіюють пропаганду на тимчасово захоплених територіях. На Херсонщині створюють свої комендатури для підтримання “порядку” у тимчасово зайнятих населених пунктах. На Чернігівщині ворог несе суттєві втрати. За гострої необхідності у поповненні підрозділів, у Ростовській області РФ, окупаційні війська навіть готові брати у свої лави ув’язнених.