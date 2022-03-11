Оккупантам не удается восстановить пути обеспечения своих подразделений – Генштаб ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Российские оккупанты не могут восстановить пути логистического обеспечения своих подразделений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Детали
Прошли 16 сутки противостояния украинского народа российскому военному вторжению.
11 марта российские военные бомбардировали приграничные населенные пункты Копаны, Бухличи и Верхний Теребежев на территории Беларуси. В результате бомбовых ударов на белорусской территории никто не пострадал. Коварную провокацию осуществили с целью втягивания Вооруженных сил Республики Беларусь в военную операцию против Украины на стороне России.
На Полесском направлении наступательных действий со стороны оккупантов не зафиксировано. Враг продолжает удерживать рубеж в районе населенных пунктов Полесское, Кухари, Бородянка, Андреевка, Мотыжин, Гореничи, Буча, Демидов.
На Северском направлении враг пытается проводить наступательную операцию в полосе на направлениях Зазимья и Вишенки, на отдельных участках имеет частичный успех.
С целью блокировки Чернигова с юго-западного направления оккупанты пытаются занять Михайло-Коцюбинское и Шестовицу.
На Слобожанском направлении враг сосредоточил силы в районах Северодонецка, Сватово, Купянска, Великой Писаревки, Московского Бобряка, Лебедина. Активных наступательных действий оккупанты не проводят, перемещяют резервы в Сумы.
На Донецком и Таврическом направлениях противник основные усилия сосредоточил на захвате Мариуполя и Северодонецка.
На Южнобугском направлении враг удерживает ранее захваченный рубеж.
Отдельные подразделения противника закрепились в районах населенных пунктов Степное, Щербаки и продолжают выполнение задач в районе Гуляй Поле.
Стратегические бомбардировщики Ту-95МС ПКС РФ применили крылатые ракеты воздушного базирования по объектам в городах Луцк, Днепр, Ивано-Франковск. К ракетному удару привлекли не менее шести самолетов Ту-95МС, которые выпустили по меньшей мере 10 крылатых ракет.
Цитата
"Враг безуспешно пытается восстановить пути логистического обеспечения своих подразделений. На временно захваченных территориях проходят антироссийские митинги. Вооруженные силы Украины во взаимодействии с другими составляющими сил обороны дают достойный отпор, нанося российским захватчикам урон в живой силе и военной технике, чем существенно снижают их волю к дальнейшему противостоянию", — написали в штабе.
Напомним
Общие боевые потери РФ вследствие вторжения в Украину в личном составе ориентировочно составляют более 12 тысяч человек.