Генштаб ВСУ: уже 31 батальонно-тактическая группа оккупантов потеряла боеспособность
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. С начала вторжения РФ в Украину уже 31 батальонно-тактическая группа оккупантов потеряла боеспособность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Детали
12 марта начались 17 сутки противостояния украинцев российскому военному вторжению.
Силы обороны Украины дают достойный отпор и сдерживают наступательную операцию вооруженных сил РФ на всех направлениях.
В Полесском, Северском, Южнобугском районах враг имеет большие потери в живой силе и технике, он пытается закрепиться на ранее захваченных рубежах.
На Донецком направлении во время попыток продвинуться вперед оккупанты получили достойный отпор от украинских военных, они были остановлены на отдельных направлениях, на остальных - враг существенно снизил темпы продвижения.
С начала боевых действий 31 батальонно-тактическая группа противника, действовавшая на территории Украины, потеряла боеспособность.
По результатам боевых действий, большинство подразделений вооруженных сил Российской Федерации, которые имели непосредственный огневой контакт с подразделениями Вооруженных сил Украины, деморализованы, морально-психологическое состояние личного состава продолжает снижаться, фиксируются случаи сдачи в плен отдельными группами.
В течение последних трех суток наблюдается движение малых групп дезертиров противника в направлении государственной границы.
"Враг испытывает большую проблему по комплектованию резерва. Вооруженные силы Украины в слаженном взаимодействии с другими составляющими сектора безопасности и обороны государства и силами национального сопротивления сдерживают массированное наступление оккупационных войск", — написали в штабе.
Напомним
Российские оккупанты не могут восстановить пути логистического обеспечения своих подразделений.