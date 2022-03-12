Оккупанты потеряли более 12 тыс. военных и около 60 самолетов - Генштаб ВСУ

Детали

Сообщается, что общие боевые потери противника с 24 февраля по 12 марта ориентировочно составляют:



личного состава - свыше 12 000 человек,



танков - 362 ед.,



боевых бронированных машин - 1205 ед.,



артиллерийских систем - 135 ед.,



РСЗО - 62 ед.,



средства ПВО - 33 ед.,



самолетов - 58 ед.,



вертолетов - 83 ед.,



автотехники - 585 ед.,



корабли/катеры - 3 ед.,



цистерн с ГСМ - 60,



БПЛА оперативно-тактического уровня - 7.



Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Дополнение

С начала вторжения РФ в Украину уже 31 батальйонно-тактическая группа оккупантов потеряла боеспособность.