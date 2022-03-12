Оккупанты потеряли более 12 тыс. военных и около 60 самолетов - Генштаб ВСУ

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Киев • УНН

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КИЕВ. 12 марта. УНН. С начала войны, которую начала РФ в Украине, количество потерь противника составляет более 12 тысяч лиц. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Генерального штаба ВСУ.

Детали

Сообщается, что общие боевые потери противника с 24 февраля по 12 марта ориентировочно составляют:

  • личного состава - свыше 12 000 человек,
  • танков - 362 ед.,
  • боевых бронированных машин - 1205 ед.,
  • артиллерийских систем - 135 ед.,
  • РСЗО - 62 ед.,
  • средства ПВО - 33 ед.,
  • самолетов - 58 ед.,
  • вертолетов - 83 ед.,
  • автотехники - 585 ед.,
  • корабли/катеры - 3 ед.,
  • цистерн с ГСМ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 7.

Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Дополнение

С начала вторжения РФ в Украину уже 31 батальйонно-тактическая группа оккупантов потеряла боеспособность.

Украинские Национальные Новости

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