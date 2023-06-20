Украинские войска имеют успех на двух направлениях на юге - спикер Генштаба
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Украинские войска имеют успех на Мелитопольском и Бердянском направлениях, сообщил спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев в комментарии, который приводит во вторник Military Media Center, пишет УНН.
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Как сообщил спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев, Силы обороны продолжают наступательные действия на этой территории.
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"В течение минувших суток на направлениях Новодаровка – Приютное, Макаровка – Ровнополь и Новоданиловка – Роботино украинские военные имели частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах", - сказал он.
Враг, как указано, сосредотачивает основные усилия на ведении обороны и недопущении продвижения наших войск, применяет резервы, пытался восстановить утраченное положение.
Дополнение
Силы обороны освободили 8 населенных пунктов во время двух недель наступательных действий на Бердянском и Мелитопольском направлениях.