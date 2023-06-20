Украинские войска имеют успех на двух направлениях на юге - спикер Генштаба

Детали

Как сообщил спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев, Силы обороны продолжают наступательные действия на этой территории.

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"В течение минувших суток на направлениях Новодаровка – Приютное, Макаровка – Ровнополь и Новоданиловка – Роботино украинские военные имели частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах", - сказал он.

Враг, как указано, сосредотачивает основные усилия на ведении обороны и недопущении продвижения наших войск, применяет резервы, пытался восстановить утраченное положение.

Дополнение

Силы обороны освободили 8 населенных пунктов во время двух недель наступательных действий на Бердянском и Мелитопольском направлениях.