Українські війська мають успіх на двох напрямках на півдні - речник Генштабу
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Українські війська мають успіх на Мелітопольському та Бердянському напрямках, повідомив речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов у коментарі, який наводить у вівторок Military Media Center, пише УНН.
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Як повідомив речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов, Сили оборони продовжують наступальні дії на цій території.
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«Протягом минулої доби на напрямках Новодарівка – Приютне, Макарівка – Рівнопіль та Новоданилівка – Роботине українські військові мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах», - сказав він.
Ворог, як вказано, зосереджує основні зусилля на ведені оборони та недопущенні просування наших військ, застосовує резерви, намагався відновити втрачене положення.
Доповнення
Сили оборони звільнили 8 населених пунктів під час двох тижнів наступальних дій на Бердянському та Мелітопольському напрямках.