У Міноборони підтвердили звільнення П'ятихаток

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"У ході двох тижнів наступальних дій на Бердянському та Мелітопольському напрямках за вказаний період підрозділами ОСУВ "Таврія" було звільнено 8 населених пунктів: Новодарівку, Левадне, Сторожеве, Макарівку, Благодатне, Лобкове, Нескучне, Пятихатки", - написала Маляр у Telegram.

З її слів, в цілому "підрозділи на таврійському напрямку просунулися в глибину противника до 7 км".

"Звільнена на півдні площа становить 113 кв. км", - сказала вона.

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Минулого тижня українській війська перебували "як в наступі, так і в обороні", зауважила Маляр.

З її слів, на півдні протягом минулого тижня відбувався наступ на декількох напрямках.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони таврійського напрямку протягом тижня, за даними Маляр, виконали 10 125 вогневих завдання. І активна робота Сил оборони таврійського напрямку триває.

На сході ж, зі слів заступниці міністра оборони, ворог докладав чимало зусиль, щоб зупинити просування українських військ на Бахмутському напрямку. "Перекинув туди додаткові підрозділи та збільшив кількість обстрілів", - вказала вона.

"Загальна інтенсивність боїв на цьому напрямку минулого тижня знизилась, разом з тим тривали бої – відбулось 41 боєзіткнення та наші війська просунулися в глибину противника на декількох ділянках", - повідомила Маляр.

Ворог, з її слів, продовжував минулого тижня наступати на Лимано-Купʼянському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. "Жодного метра землі на цих напрямках ми не втратили завдяки професійності та мужності наших бійців", - наголосила заступниця міністра.

За минулий тиждень на сході противник, за її даними, здійснив більше ніж 5800 обстрілів та використав 277 022 боєприпаси.

При цьому ворог за минулий тиждень ніс суттєві втрати. "Зокрема, минулого тижня втрати противника на всіх напрямках становили понад 4600 вбитих та поранених, окрім того нашими оборонцями було взято в полон більше 80 бійців агресора. Також нашими Силами оборони було знищено понад 400 одиниць ворожої техніки та озброєння, серед яких – вертольоти, танки, гаубиці, протитанковий ракетний комплекс та багато іншого", - розповіла Маляр.

Нагадаємо

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 220 450 осіб, 3989 танки, 305 гелікоптерів та сотень одиниць військової техніки.