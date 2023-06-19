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Генштаб: кількість знищених окупантів перевищила 220 тисяч

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 червня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 220 450 осіб, 3989 танки, 305 гелікоптерів та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.

Генштаб: кількість знищених окупантів перевищила 220 тисяч

Деталі

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.06.23 орієнтовно становили:

  • особового складу ‒ близько 220 450 (+630) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3989 (+5),
  • бойових броньованих машин ‒ 7735 (+6),
  • артилерійських систем – 3865 (+18),
  • РСЗВ – 610 (+0),
  • засобів ППО ‒ 370 (+6),
  • літаків – 314 (+0),
  • гелікоптерів – 305 (+1),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3383 (+12),
  • крилатих ракет ‒ 1211 (+0),
  • кораблів/катерів ‒ 18 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6613 (+42),
  • спеціальної технік ‒ 526 (+4).

Доповнення

Українська авіація завдала 10 ударів по районах зосередження російських окупантів.

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