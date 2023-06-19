Генштаб: кількість знищених окупантів перевищила 220 тисяч
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 220 450 осіб, 3989 танки, 305 гелікоптерів та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.06.23 орієнтовно становили:
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- особового складу ‒ близько 220 450 (+630) осіб ліквідовано,
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- танків ‒ 3989 (+5),
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- бойових броньованих машин ‒ 7735 (+6),
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- артилерійських систем – 3865 (+18),
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- РСЗВ – 610 (+0),
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- засобів ППО ‒ 370 (+6),
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- літаків – 314 (+0),
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- гелікоптерів – 305 (+1),
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3383 (+12),
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- крилатих ракет ‒ 1211 (+0),
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- кораблів/катерів ‒ 18 (+0),
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- автомобільної техніки та автоцистерн – 6613 (+42),
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- спеціальної технік ‒ 526 (+4).
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Доповнення
Українська авіація завдала 10 ударів по районах зосередження російських окупантів.