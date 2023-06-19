Українська авіація завдала 10 ударів по районах зосередження росіян – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. За минулу добу, 18 червня, українська авіація завдала 10 ударів по районах зосередження росіян. Уражено 1 зенітно-ракетний комплекс ворога, повідомляє УНН з посиланням а Генштаб ЗСУ.
Також у Генштабі повідомили, що нашими захисниками було знищено ворожий гелікоптер Ка-52, 3 іранських ударних БпЛА типу “Shahed” та 7 розвідувальних БпЛА.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби вразили 2 пункти управління, 4 зенітно-ракетних комплекси, 2 райони зосередження особового складу та військової техніки противника та 2 склади боєприпасів.
Нагадаємо
Під час нічного ракетного удару над Одеською областю були збиті чотири ракети типу “Калібр”.