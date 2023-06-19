Украинская авиация нанесла 10 ударов по районам сосредоточения россиян - Генштаб

Также в Генштабе сообщили, что нашими защитниками было уничтожено вражеский вертолет Ка-52, 3 иранских ударных БпЛА типа «Shahed» и 7 разведывательных БпЛА.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 2 пункта управления, 4 зенитно-ракетных комплекса, 2 района сосредоточения личного состава и военной техники противника и 2 склада боеприпасов.

Напомним

Во время ночного ракетного удара над Одесской областью были сбиты четыре ракеты типа «Калибр».