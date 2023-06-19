Украинская авиация нанесла 10 ударов по районам сосредоточения россиян - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. За минувшие сутки, 18 июня, украинская авиация нанесла 10 ударов по районам сосредоточения россиян. Поражен 1 зенитно-ракетный комплекс врага, сообщает УНН со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Также в Генштабе сообщили, что нашими защитниками было уничтожено вражеский вертолет Ка-52, 3 иранских ударных БпЛА типа «Shahed» и 7 разведывательных БпЛА.
Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 2 пункта управления, 4 зенитно-ракетных комплекса, 2 района сосредоточения личного состава и военной техники противника и 2 склада боеприпасов.
Напомним
Во время ночного ракетного удара над Одесской областью были сбиты четыре ракеты типа «Калибр».