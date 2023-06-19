Генштаб: количество уничтоженных оккупантов превысило 220 тысяч
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 220 450 человек, 3989 танков, 305 вертолетов и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.06.23 ориентировочно составляли:
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- личного состава - около 220 450 (+630) человек ликвидировано,
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- танков - 3989 (+5),
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- боевых бронированных машин - 7735 (+6),
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- артиллерийских систем – 3865 (+18),
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- РСЗВ – 610 (+0),
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- средств ПВО - 370 (+6),
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- самолетов – 314 (+0),
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- вертолетов – 305 (+1),
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3383 (+12),
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- крылатых ракет - 1211 (+0),
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- кораблей/катеров - 18 (+0),
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- автомобильной техники и автоцистерн – 6613 (+42),
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- специальной техники - 526 (+4).
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Дополнение
Украинская авиация нанесла 10 ударов по районам сосредоточения российских оккупантов.