Генштаб: количество уничтоженных оккупантов превысило 220 тысяч

КИЕВ. 19 июня. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 220 450 человек, 3989 танков, 305 вертолетов и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.