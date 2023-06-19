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В Минобороны подтвердили освобождение Пятихаток

Киев • УНН

 • 346089 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. Силы обороны освободили Пятихатки в Запорожской области среди в целом 8 населенных пунктов во время двух недель наступательных действий на Бердянском и Мелитопольском направлениях, подтвердила в понедельник заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, пишет УНН.

В Минобороны подтвердили освобождение Пятихаток

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"В ходе двух недель наступательных действий на Бердянском и Мелитопольском направлениях за указанный период подразделениями ОСУВ "Таврия" было освобождено 8 населенных пунктов: Новодаровка, Левадное, Сторожевое, Макаровку, Благодатное, Лобково, Нескучное, Пятихатки", - написала Маляр в Telegram.

По ее словам, в целом "подразделения на таврийском направлении продвинулись в глубину противника до 7 км".

"Освобожденная на юге площадь составляет 113 кв. км", - сказала она.

Детали

На прошлой неделе украинские войска находились "как в наступлении, так и в обороне", заметила Маляр.

По ее словам, на юге в течение прошлой недели происходило наступление на нескольких направлениях.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны таврийского направления в течение недели, по данным Маляр, выполнили 10 125 огневых задач. И активная работа Сил обороны таврического направления продолжается.

На востоке же, по словам заместителя министра обороны, враг прилагал немало усилий, чтобы остановить продвижение украинских войск на Бахмутском направлении. "Перебросил туда дополнительные подразделения и увеличил количество обстрелов", - указала она.

"Общая интенсивность боев на этом направлении на прошлой неделе снизилась, вместе с тем продолжались бои – состоялось 41 боестолкновение и наши войска продвинулись в глубину противника на нескольких участках", - сообщила Маляр.

Враг, по ее словам, продолжал на прошлой неделе наступать на Лимано-Купянском, Авдеевском и Марьиинском направлениях. "Ни одного метра земли на этих направлениях мы не потеряли благодаря профессионализму и мужеству наших бойцов", - подчеркнула замминистра.

За прошедшую неделю на востоке противник, по ее данным, совершил более 5800 обстрелов и использовал 277 022 боеприпаса.

При этом враг за прошедшую неделю нес существенные потери. "В частности, на прошлой неделе потери противника на всех направлениях составили более 4600 убитых и раненых, кроме того нашими защитниками было взято в плен более 80 бойцов агрессора. Также нашими Силами обороны было уничтожено более 400 единиц вражеской техники и вооружения, среди которых – вертолеты, танки, гаубицы, противотанковый ракетный комплекс и многое другое", - рассказала Маляр.

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 220 450 человек, 3989 танков, 305 вертолетов и сотен единиц военной техники.

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