Украинские ветераны стали чемпионами мира по баскетболу
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. В Финляндии прошел чемпионат мира по баскетболу среди ветеранов на котором сразу три украинские команды завоевали медали, информирует УНН со ссылкой на ФБУ.
В категории "45+" среди женщин сборная Украины получила чемпионский титул. На групповом этапе наши соотечественницы победили россиянок (69:62) и соперниц из Эквадора (81:34). Затем в четвертьфинале команда одолела Литву (70:47), а в полуфинале победила хозяев из Финляндии (69:38).
В решающем матче сборная Украины обыграла Польшу - 69:60 (15:14, 23:16, 14:16, 17:14).
Также отметим, что мужчины в категории "70+" стали серебряными призерами, а в мужской команды "35+" - бронзовые медали.
Напомним, что украинская мужская сборная ветеранов победила на чемпионате Европы.