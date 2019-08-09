Українські ветерани стали чемпіонами світу з баскетболу
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. У Фінляндії відбувся чемпіонат світу з баскетболу серед ветеранів на якому одразу три українські команди вибороли медалі, інформує УНН з посиланням на ФБУ.
У категорії “45+” серед жінок збірна України здобула чемпіонський титул. На груповому етапі наші співвітчизниці перемогли росіянок (69:62) та суперниць з Еквадору (81:34). Потім у чвертьфіналі команда здолала Литву (70:47), а в півфіналі перемогла господарів з Фінляндії (69:38).
У вирішальному матчі збірна України обіграла Польщу — 69:60 (15:14, 23:16, 14:16, 17:14).
Також відзначимо, що чоловіки в категорії “70+” стали срібними призерами, а у чоловічої команди “35+” — бронзові медалі.
Нагадаємо, що українська чоловіча збірна ветеранів тріумфувала на чемпіонаті Європи.