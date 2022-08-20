Украинские удары по российской инфраструктуре в Крыму и Херсонской области снижают уверенность hоссии в безопасности российских тыловых районов, – ISW

Детали

Сообщения от 18 августа об украинских ударах вызывают резонанс в российском информационном пространстве. Как сообщал ISW 18 августа, российские источники в основном сообщали и распространяли ложные или преувеличенные сообщения, что указывает на более широкую панику в россии о взрывах в Крыму.

Российские власти заметно усиливают меры безопасности на полуострове, что указывает на растущую обеспокоенность российской власти и гражданского населения относительно угрозы украинских ударов по тыловым районам, которые ранее считались безопасными. Российские власти установили в Севастополе блокпосты для обыска украинских автомобилей и обнаружения диверсантов.

Ключевые выводы отчета:



Ситуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) 19 августа оставалась относительно неизменной, несмотря на заявления страны-агрессора о том, что украинские силы устроят на станции провокацию.



Вероятно, российские власти готовят показательные суды над украинскими защитниками «Азовстали» в День Независимости Украины с целью дальнейшего закрепления оккупационного контроля над оккупированными территориями Украины и создания условий для деморализации украинских войск.



Российские войска совершили ограниченные наземные атаки к северу от Харькова, к юго-западу и юго-востоку от Изюма, к востоку от Северского и к югу и востоку от Бахмута.



Российские войска совершили многочисленные безуспешные наземные штурмы населенных пунктов на юге Украины.



Россия продолжает формировать региональные добровольческие подразделения и, вероятно, развернет многие в Херсоне и на юге Украины в составе 3-го армейского корпуса.



Российские оккупационные власти усиливают контроль над образовательной инфраструктурой на оккупированных территориях, готовясь к приближению учебного года, и, возможно, отправляют украинских детей в Россию в рамках более широкой кампании повторного заселения.



Напомним

В оккупированном Мелитополе сообщают о серии взрывов: горит военная база оккупантов.