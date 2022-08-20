Українські удари по російській інфраструктурі в Криму та Херсонській області знижують впевненість рф в безпеці російських тилових районів, – ISW

Деталі

Повідомлення від 18 серпня про українські удари викликають резонанс у російському інформаційному просторі. Як повідомляв ISW 18 серпня, російські джерела в основному повідомляли та поширювали неправдиві або перебільшені повідомлення, що вказує на ширшу паніку в росії про вибухи в Криму.

Російська влада помітно посилює заходи безпеки на півострові, що вказує на зростаюче занепокоєння російської влади та цивільного населення щодо загрози українських ударів по тилових районах, які раніше вважалися безпечними. Російська влада встановила в Севастополі блокпости для обшуку українських автомобілів і виявлення диверсантів.

Ключові висновки звіту:



Ситуація на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) 19 серпня залишалася відносно незмінною, попри заяви країни-агресора про те, що українські сили влаштують на станції провокацію.



Ймовірно, російська влада готує показові суди над українськими захисниками «Азовсталі» на День Незалежності України з метою подальшого закріплення окупаційного контролю над окупованими територіями України та створення умов для деморалізації українських військ.



Російські війська здійснили обмежені наземні атаки на північ від Харкова, на південний захід і південний схід від Ізюма, на схід від Сіверська та на південь і схід від Бахмута.



Російські війська здійснили численні безуспішні наземні штурми населених пунктів на півдні України.



Росія продовжує формувати регіональні добровольчі підрозділи і, ймовірно, розгорне багато з них у Херсоні та на півдні України у складі 3-го армійського корпусу.



Російська окупаційна влада посилює контроль над освітньою інфраструктурою на окупованих територіях, готуючись до наближення навчального року, і, можливо, відправляє українських дітей до росії в рамках ширшої кампанії повторного заселення.



Нагадаємо

В окупованому Мелітополі повідомляють про серію вибухів: горить військова база окупантів.