Украинские туристы теперь могут скачать приложение "ДРУГ" на смартфоны
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. Проект Добровольной регистрации украинских граждан при путешествиях за границу ("ДРУГ") теперь доступен на смартфонах. Об этом сообщает Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей, передает УНН.
"Госпродпотребслужба в свою очередь обращает внимание потребителей на возможности такого онлайн-сервиса. "Приложение" можно загрузить на смартфон и оно будет отображать ближайшие зарубежные дипломатические учреждения Украины, проинформирует об особенностях страны путешествия, таможенные правила, культурные и религиозные особенности, а также ситуацию с безопасностью", - говорится в сообщении.
Для регистрации в системе необходимо заполнить электронную анкету, в которой указать информацию о лице, которое путешествует, маршрут путешествия и период пребывания за границей, информацию о близких лицах, путешествующих, а также указать контактное лицо в Украине.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации в стране, в которой осуществляется путешествие, система пришлет актуальную информацию в форме текстового сообщения на номер телефона гражданина или сообщение на его электронный адрес. Кроме того, посольство или консульство Украины смогут установить связь с лицом или лицами, которые указаны в анкете.
Как сообщил заместитель директора Департамента консульской службы МИД - начальник управления консульской деятельности Василий Кирилич, граждан Украины среди пострадавших или погибших в пожарах в Греции по состоянию на 15:40 не зафиксировано.