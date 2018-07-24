Українські туристи тепер можуть завантажити додаток "ДРУГ" на смартфони
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. Проект Добровільної реєстрації українських громадян при подорожах за кордон ("ДРУГ") тепер доступний на смартфонах. Про це повідомляє Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів, передає УНН.
"Держпродспоживслужба у свою чергу звертає увагу споживачів на можливості такого онлайн-сервісу. "Додаток" можна завантажити на смартфон і він відображатиме найближчі закордонні дипломатичні установи України, поінформує про особливості країни подорожі, митні правила, культурні та релігійні особливості, а також безпекову ситуацію", - йдеться у повідомленні.
Для реєстрації в системі треба заповнити електронну анкету, у якій вказати інформацію про особу, яка подорожує, маршрут подорожі та період перебування за кордоном, інформацію про близьких осіб, які подорожують, а також вказати контактну особу в Україні.
У разі виникнення надзвичайної ситуації в країні, до якої здійснюється подорож, система надішле актуальну інформацію у формі текстового повідомлення на номер телефону громадянина або повідомлення на його електронну адресу. Крім того, посольство чи консульство України матимуть можливість встановити зв’язок з особою або з особами, які зазначені в анкеті.
Як повідомив заступник директора Департаменту консульської служби МЗС - начальник управління консульської діяльності Василь Кирилич, громадян України серед постраждалих чи загиблих у пожежах у Греції станом на 15:40 не зафіксовано.