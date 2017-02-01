Украинские туристы в прошлом году предпочитали Турцию и Египет
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Самыми популярными туристическими направлениями в прошлом году для украинских граждан стали Турция и Египет. Об этом сообщили УНН в ответ на информационный запрос в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли Украины.
"Наибольшее количество граждан Украины с целью "организованный туризм" выехала в Турцию (43,2%), Египта (10,4%), ОАЭ (6%), Греции (5,1%), Беларуси (3,9%), Польши (3,9%), Австрии (3,8%), Германии (3,6%), Израиля (3,4%), Болгарии (3,4%)", - сказано в сообщении.
"По данным украинских лицензированных туроператоров, самыми популярными странами для отдыха и досуга для граждан Украины в 2015 году были: Турция - 354,5 тыс. человек; Египет - 321,0 тыс. человек; Греция - 64,1 тыс. человек; Болгария - 55,9 тыс. человек; ОАЭ - 49,9 тыс. человек; Кипр - 44,2 тыс. человек; Испания - 27,3 тыс. человек; Шри-Ланка - 26,8 тыс. человек; Черногория - 19,1 тыс. человек; Россия - 18,8 тыс. человек; Италия - 17,8 тыс. человек", - говорится в сообщении.
Также в пресс-службе добавили, ссылаясь на данные Госпогранслужбы, что за 9 месяцев 2016 г. с целью "организованный туризм" (путешествия, организованные туристическим предприятием - ред.) пересекли границу 173,5 тыс. украинских туристов, что на 1,9% больше, чем за аналогичный период 2015 года.
Как сообщал УНН, в прошлом году количество украинцев, которые путешествовали за границу, увеличилось на 7,5%.