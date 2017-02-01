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Українські туристи минулого року надавали перевагу Туреччині та Єгипту

Українські туристи минулого року надавали перевагу Туреччині та Єгипту

Київ • УНН

 • 14178 перегляди

КИЇВ. 1 лютого. УНН. Найпопулярнішими туристичними напрямками минулого року для українських громадян стали Туреччина та Єгипет. Про це УНН повідомили у відповідь на інформаційний запит у прес-службі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

"Найбільша кількість громадян України з метою "організований туризм" виїхала до Туреччини (43,2%), Єгипту (10,4%), ОАЕ (6%), Греції (5,1%), Білорусі (3,9%), Польщі (3,9%), Австрії (3,8%), Німеччини (3,6%), Ізраїлю (3,4%), Болгарії (3,4%)", - сказано у повідомленні.

"За даними українських ліцензованих туроператорів, найпопулярнішими країнами для відпочинку та дозвілля для громадян України у 2015 році були: Туреччина – 354,5 тис. осіб; Єгипет – 321,0 тис. осіб; Греція – 64,1 тис. осіб; Болгарія – 55,9 тис. осіб; ОАЕ – 49,9 тис. осіб; Кіпр – 44,2 тис. осіб; Іспанія – 27,3 тис. осіб; Шрі-Ланка – 26,8 тис. осіб; Чорногорія – 19,1 тис. осіб; Росія – 18,8 тис. осіб; Італія – 17,8 тис. осіб", – йдеться у повідомленні.

Також у прес-службі додали, посилаючись на дані Держприкордонслужби, що за 9 місяців 2016 року з метою "організований туризм" (подорожі, організовані туристичним підприємством – ред.) перетнуло кордон 173,5 тис. українських туристів, що на 1,9% більше, ніж за аналогічний період 2015 року.

Як повідомляв УНН, минулого року кількість українців, які подорожували за кордон, збільшилася на 7,5%.

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