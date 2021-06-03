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Украинские теннисистки Свитолина и Костюк прошли в третий круг Roland Garros

Киев • УНН

 • 13299 просмотра

КИЕВ. 3 июня. УНН. Украинские теннисистки Элина Свитолина и Марта Костюк прошли в третий круг Открытого чемпионата Франции по теннису Roland Garros, обыграв своих соперниц. Об этом свидетельствуют результаты на официальном сайте соревнований, передает УНН.

Украинские теннисистки Свитолина и Костюк прошли в третий круг Roland Garros

Детали

Так, первая ракетка Украины Свитолина победила соперницу из США Энн Ли (№75 WTA) со счетом - 6:0, 6:4.

Матч Свитолиной и Энн Ли длился 1 час 15 минут. Украинская ракетка выиграла 7 геймов на своей подаче, сделав 1 двойную ошибку.

В третьем круге Свитолина сыграет либо с россиянкой Екатериной Александровой, или с чешкой Барборой Крейчиковой.

Свитолина седьмой раз подряд пробилась в третий круг "Ролан Гаррос".

18-летняя Марта Костюк смогла обыграть китаянку Сайсай Чжэн, которая является 57 ракеткой мира. Украинка в двух партиях оказалась сильнее Чжэн - 6:3, 6:4.

В третьем круге Костюк сыграет либо с россиянкой Варварой Грачевой (№88 WTA), либо с Камиллой Джорджи из Италии (№80 WTA).

Дополнение

В основной сетке женского одиночного турнира "Ролан Гаррос" сыграют сразу пять украинок: Элина Свитолина, Марта Костюк, Екатерина Козлова, Катарина Завацкая и Ангелина Калинина.

Что было раньше

В мае Свитолина "выпала" из топ-5 рейтинга WTA, после чего одержала победу в трехсетовом матче на старте основы турнира WTA-1000 в Риме.

1 июня киевлянка Марта Костюк обыграла экс-чемпионку "Ролан Гаррос". Юная киевлянка впервые в карьере получила право выступить на "Ролан Гаррос" сразу с основной сетки турнира.

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