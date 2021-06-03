Украинские теннисистки Свитолина и Костюк прошли в третий круг Roland Garros
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. Украинские теннисистки Элина Свитолина и Марта Костюк прошли в третий круг Открытого чемпионата Франции по теннису Roland Garros, обыграв своих соперниц. Об этом свидетельствуют результаты на официальном сайте соревнований, передает УНН.
Детали
Так, первая ракетка Украины Свитолина победила соперницу из США Энн Ли (№75 WTA) со счетом - 6:0, 6:4.
Матч Свитолиной и Энн Ли длился 1 час 15 минут. Украинская ракетка выиграла 7 геймов на своей подаче, сделав 1 двойную ошибку.
В третьем круге Свитолина сыграет либо с россиянкой Екатериной Александровой, или с чешкой Барборой Крейчиковой.
Свитолина седьмой раз подряд пробилась в третий круг "Ролан Гаррос".
18-летняя Марта Костюк смогла обыграть китаянку Сайсай Чжэн, которая является 57 ракеткой мира. Украинка в двух партиях оказалась сильнее Чжэн - 6:3, 6:4.
В третьем круге Костюк сыграет либо с россиянкой Варварой Грачевой (№88 WTA), либо с Камиллой Джорджи из Италии (№80 WTA).
Дополнение
В основной сетке женского одиночного турнира "Ролан Гаррос" сыграют сразу пять украинок: Элина Свитолина, Марта Костюк, Екатерина Козлова, Катарина Завацкая и Ангелина Калинина.
Что было раньше
В мае Свитолина "выпала" из топ-5 рейтинга WTA, после чего одержала победу в трехсетовом матче на старте основы турнира WTA-1000 в Риме.
1 июня киевлянка Марта Костюк обыграла экс-чемпионку "Ролан Гаррос". Юная киевлянка впервые в карьере получила право выступить на "Ролан Гаррос" сразу с основной сетки турнира.