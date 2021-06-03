Українські тенісистки Світоліна і Костюк пройшли до третього кола Roland Garros

Деталі

Так, перша ракетка України Світоліна перемогла суперницю з США Енн Лі (№75 WTA) з рахунком - 6:0, 6:4.

Матч Світоліної та Енн Лі тривав 1 годину 15 хвилин. Українська ракетка виграла 7 геймів на своїй подачі, зробивши 1 подвійну помилку.

У третьому колі Світоліна зіграє або з росіянкою Катериною Александровою, або з чешкою ​​Барборою Крейчіковою.

Світоліна сьомий раз поспіль пробилася до третього кола на "Ролан Гаррос".

18-річна Марта Костюк змогла обіграти китаянку Сайсай Чжен, яка є 57 ракеткою світу. Українка у двох партіях виявилася сильнішою Чжен - 6:3, 6:4.



У третьому колі Костюк зіграє або з росіянкою Варварою Грачовою (№88 WTA), або з Камілою Джорджі з Італії (№80 WTA).

Доповнення

В основній сітці жіночого одиночного турніру "Ролан Гаррос" зіграють відразу п'ять українок: Еліна Світоліна, Марта Костюк, Катерина Козлова, Катаріна Завацька і Ангеліна Калініна.

Що було раніше

У травні Світоліна "випала" з топ-5 рейтингу WTA, після чого здобула перемогу в трьохсетовому матчі на старті основи турніру WTA-1000 в Римі.



1 червня киянка Марта Костюк обіграла ексчемпіонку "Ролан Гаррос". Юна киянка вперше в кар'єрі отримала право виступити на "Ролан Гаррос" відразу з основної сітки турніру.



