Українські тенісистки Світоліна і Костюк пройшли до третього кола Roland Garros
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. Українські тенісистки Еліна Світоліна і Марта Костюк пройшли до третього кола Відкритого чемпіонату Франції з тенісу Roland Garros, обігравши своїх суперниць. Про це свідчать результати на офіційному сайті змагань, передає УНН.
Деталі
Так, перша ракетка України Світоліна перемогла суперницю з США Енн Лі (№75 WTA) з рахунком - 6:0, 6:4.
Матч Світоліної та Енн Лі тривав 1 годину 15 хвилин. Українська ракетка виграла 7 геймів на своїй подачі, зробивши 1 подвійну помилку.
У третьому колі Світоліна зіграє або з росіянкою Катериною Александровою, або з чешкою Барборою Крейчіковою.
Світоліна сьомий раз поспіль пробилася до третього кола на "Ролан Гаррос".
18-річна Марта Костюк змогла обіграти китаянку Сайсай Чжен, яка є 57 ракеткою світу. Українка у двох партіях виявилася сильнішою Чжен - 6:3, 6:4.
У третьому колі Костюк зіграє або з росіянкою Варварою Грачовою (№88 WTA), або з Камілою Джорджі з Італії (№80 WTA).
Доповнення
В основній сітці жіночого одиночного турніру "Ролан Гаррос" зіграють відразу п'ять українок: Еліна Світоліна, Марта Костюк, Катерина Козлова, Катаріна Завацька і Ангеліна Калініна.
Що було раніше
У травні Світоліна "випала" з топ-5 рейтингу WTA, після чого здобула перемогу в трьохсетовому матчі на старті основи турніру WTA-1000 в Римі.
1 червня киянка Марта Костюк обіграла ексчемпіонку "Ролан Гаррос". Юна киянка вперше в кар'єрі отримала право виступити на "Ролан Гаррос" відразу з основної сітки турніру.