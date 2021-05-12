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Теннис: Свитолина победила в первой встрече на соревнованиях WTA-1000 в Риме

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 мая. УНН. Ведущая украинская теннисистка Элина Свитолина одержала победу в трехсетовом матче на старте основы турнира WTA-1000 в Риме, сообщает УНН со ссылкой на ФТУ.

Теннис: Свитолина победила в первой встрече на соревнованиях WTA-1000 в Риме

Детали

Украинка, которая посеяна под 5-м номером, начинала выступления сразу со второго круга, и завоевала выигрыш над 19-летней Амандой Анисимовой из США - 2:6, 6:3, 6:4.

В решающем сете Свитолина вела - 5:2, и соперница смогла взять два гейма подряд. Однако наша соотечественница не позволила американке полностью восстановить равновесие и в десятой игре сделала нужный брейк.

Отметим, что украинка оформила 7 брейков, а на своей подаче проиграла 6 геймов. Матч продолжался один час и 38 минут.

Дополнение

Соперницей украинки по третьему кругу станет 12-я сеяная испанка Гарбинье Мугуруса, которая во втором круге одолела Бернарду Пера из США - 2:6, 6:0, 7:5.

Украинские Национальные Новости

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