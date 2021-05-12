Теніс: Світоліна перемогла у першій зустрічі на змаганнях WTA-1000 у Римі

Деталі

Українка, яка посіяна під 5-м номером, починала виступи одразу із другого кола, та завоювала виграш над 19-річною Амандою Анісімовою із США – 2:6, 6:3, 6:4.

У вирішальному сеті Світоліна вела - 5:2, та суперниця спромоглася взяти два гейми поспіль. Однак наша співвітчизниця не дозволила американці повністю відновити рівновагу й в десятій грі зробила потрібний брейк.

Зазначимо, що українка оформила 7 брейків, а на своїй подачі програла 6 геймів. Матч тривав одну годину та 38 хвилин.

Доповнення

Суперницею українки по третьому колу стане 12-та сіяна іспанка Гарбіньє Мугуруса, яка у другому колі здолала Бернарду Пера з США – 2:6, 6:0, 7:5.