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Теннис: Свитолина "выпала" из топ-5 рейтинга WTA

Теннис: Свитолина "выпала" из топ-5 рейтинга WTA

Киев  •  УНН

 • 17053 просмотра

КИЕВ. 10 мая. УНН. По итогам обновленного рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), большинство украинских теннисисток потеряли свои места, передает УНН со ссылкой на сайт Ассоциации.

Детали

Победительница турнира в Мадриде белоруска Арина Соболенко поднялась на четвёртое место, оттеснив американку Софию Кенин на пятом место, а украинка Элина Свитолина, не потерявшую ни одного очка - на шестое. Украинка уступает Кенин 70 очков.

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская опустилась на 32 место (-1), а Марта Костюк - на 79 (2).

Катарина Завацкий на этой неделе занимает сто тридцатой место (2). А вот Ангелина Калинина после успехов в Португалии и Хорватии поднялась сразу на сто сорок первой позиции (24). Леся Цуренко - 142-я в мире (-4), а Екатерина Козлова - 158 (-21).

Отметим также рывок Дарьи Снегирь, которая переместилась на двести шестой место (+3) и Екатерины Бондаренко - на 224 (3).

Примечательно, что лучшие показатели в карьере - в Марианны Закарлюка (406) и Анастасии Соболевой (926).

Напомним

Свитолина проиграла на старте турнира в Мадриде, не реализовав шесть матчболов.

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